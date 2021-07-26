"Вон из клуба": ультрас Черноморца не пришли на матч с Десной, но вывесили баннер – фото
26 июля 2021 , 19:54Читати новину українською
Ультрас Черноморца не посещали выездной матч 1-го тура УПЛ против Десны (0:3). На гостевой трибуне висел баннер "Вон из клуба".
Надпись на транспаранте не адресована конкретному лицу или группе лиц, но вполне вероятно касается политики клуба, при которой в стан черноморской команды приглашаются воспитанники Динамо, бывшие тренеры.
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Таким образом фанаты выступают против засилья киевских функционеров как в руководстве клуба, так и в команде.
Баннер на матче Десна – Черноморец / Фото: Troublemakers & Ultras Action
Что известно о "динамизации" Черноморца
- Экс-тренер молодежной команды Динамо Юрий Мороз возглавил Черноморец 26 июня. В его тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые работали с наставником в молодежных командах "бело-синих".
- Ранее СМИ заявляли, что одесский клуб может превратиться в фарм-клуб Динамо – к Черноморцу уже присоединился ряд молодых игроков киевлян.