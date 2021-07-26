"Вон из клуба": ультрас Черноморца не пришли на матч с Десной, но вывесили баннер – фото

Ультрас Черноморца не посещали выездной матч 1-го тура УПЛ против Десны (0:3). На гостевой трибуне висел баннер "Вон из клуба".

Надпись на транспаранте не адресована конкретному лицу или группе лиц, но вполне вероятно касается политики клуба, при которой в стан черноморской команды приглашаются воспитанники Динамо, бывшие тренеры.

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Таким образом фанаты выступают против засилья киевских функционеров как в руководстве клуба, так и в команде.



Баннер на матче Десна – Черноморец / Фото: Troublemakers & Ultras Action

Что известно о "динамизации" Черноморца