Волонтерство вместо тренировок: как Гераскевич помогает местным в Киеве

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич волонтерит в Киеве. Спортсмен старается максимально быть полезным.

Гераскевич: Война повлияла на нас, наверное, навсегда

В эксклюзивном интервью для 24-го канала Владислав рассказал, что еще ни разу не тренировался после Олимпийских игр в Пекине. С 24 февраля скелетонист сменил свою деятельность, он волонтерит в Киеве.

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"Я еще ни разу не тренировался после Олимпийских игр. Война началась, сейчас вообще не до того. Сплю мало, стараемся помогать, как можем. Война повлияла на нас, наверное, навсегда. Сейчас нет даже мыслей тренироваться. Я рад, что некоторые спортсмены выступают, имеют возможность представлять нашу страну, поднимать сине-желтый флаг. Это тоже очень полезно", – сказал скелетонист.

Гераскевич поддерживает тех спортсменов, которые уезжают за границу, чтобы выступить на международной арене.

Многие спортсмены не уехали из страны, а взяли в руки оружие. К сожалению, у меня нет военного опыта, поэтому сейчас выполняем другую работу, тоже важную – волонтерим. О тренировках не думаем, все силы направлены на то, чтобы максимально помочь своей стране и быстро закончить войну.

– добавил Владислав.

Что известно о скелетонисте

Владислав Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде.

23-летний спортсмен занял 18-ю позицию в Пекине. Его выступление запомнилось яркой гражданской позицией.

После выступления на Играх он взял плакат со словами: "No war in Ukraine" и продемонстрировал его на камеру.

Лучший его результат на Кубке мира – 6 место.