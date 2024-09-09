Разворачивается скандал: на стадионе "Атлет" устанавливают теннисные корты вместо секторов атлетики

На стадионе "Атлет" в Киеве вместо секторов легкой атлетики устанавливают теннисные корты. Легкоатлетка Ирина Лищинская возмущена такими действиями.

На стадионе "Атлет" посередине секторов легкой атлетики начали устанавливать теннисные корты. Призер Олимпиады-2008 Ирина Лищинская эмоционально отреагировала на такие действия, отметив, что легкую атлетику просто уничтожают.

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Скандал вокруг стадиона "Атлет"

Лищинская в своем фейсбуке написала очень эмоциональный пост, в котором призвала высших должностных лиц спорта отреагировать на ситуацию. Спортсменка считает, что легкую атлетику в Украине пытаются просто уничтожить.

Там должны быть секторы для прыжков и 100 метровка. Хватай пока дают, все на войну спишем, а что будет после и какие будут последствия никому не интересно. Вы там уже все с ума сошли? Мне интересно кто из Министерства молодежи и спорта Украины согласовал и подписал такое? В таком большом городе как Киев легкоатлетам уже негде тренироваться... Федерация легкой атлетики, вы в курсе, что происходит?

– написала легкоатлетка.

Также Ирина напомнила, что сначала забрали у стадиона землю из секторов для метаний и построили новостройки, а потом снова была ожесточенная борьба за землю в центре города.

"Я уже много раз разъясняла, что тренировочный/разминочный стадион "Атлет" важен. По международным техническим требованиям возле стадиона НСК Олимпийский должен обязательно быть разминочный стадион, чтобы можно было проводить соревнования как национального чемпионата, так и международных соревнований. Если целью является похоронить легкую атлетику, проведения соревнований, тренировки сборной команды, военных, детей или любителей – то это оправдано", – говорится в заметке Ирины Лищинской.



Работы на стадионе "Атлет" / Фото Ирины Лищинской

Отметим, что Ирина Лищинская – украинская легкоатлетка, призер Олимпиады-2008 и чемпионата мира-2007. На обоих турнирах она получила серебряные медали.