В боях на Донбассе погиб чемпион Украины по гиревому спорту Артем Типенко

Украинское спортивное сообщество понесло очередную тяжелую потерю. На восточном фронте в боях против российских оккупантов погиб мастер спорта Артем Типенко.

Девять месяцев идет героическая борьба украинского народа против российского нашествия. Ежедневно война уносит жизни настоящих героев, защищающих родную землю от захватчиков.

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19 октября в Донецкой области свой последний бой принял Артем Типенко. Он мужественно и самоотверженно сопротивлялся врагам. Герою было всего 33 года.

Артем Типенко родился 18 декабря 1988 года. В 2016 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет, получив академическую степень магистра.

Артем был мастером спорта Украины по гиревому спорту, членом сборной команды университета по гиревому спорту, призером чемпионата мира среди юношей, многократным чемпионом Украины среди студентов, многократным чемпионом и призером Всеукраинских турниров и чемпионатов Запорожской области.

У погибшего героя остались отец и брат.