Уже 500 дней, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За это время 233 тысячи окупантов вернулись домой в красивых черных пакетах.

К этой когорте уже 200-х "хороших русских" присоединился представитель русского спорта. На войне в Украине погиб российский футбольный арбитр Даниил Шеметов. Хотя россияне продолжают утверждать, что "спорт вне политики", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Что-то пошло не так"

Футбольному судье был 31 год, как его жизнь оборвалась из-за безумных планов и решений Владимира Путина.

Отмечается, что Шеметов погиб в зоне так называемой россиянами "специальной военной операции". Российский футбольный союз выразил свои "неискренние" соболезнования семье погибшего и должен держать от страны необходимую помощь. Похоже, что семья рефери получит "красивую шубу".

В пропагандистской прессе рассказали, что Шеметов считался перспективным судьей, который должен был дебютировать в Первой лиге и уже даже получил назначение на матчи "Пути регионов" Кубка России.

Отметим, что еще в сезоне-2019/2020 российский судья, ушедший за черным пакетом в Украину, работал в Третьей лиге "на болотах". Шеметов отсудил 41 поединок. До "досадной" смерти Даниил успел поработать на еще 5-х матчах Кубка "большой страны".

Уже не один представитель русского спорта погиб на войне в Украине. Но они сами вынесли приговор, избрав сторону зла.