"Наш сосед все время мешает": Александр Усик поставил на место россиян и сравнил их с поляками

Украинский боксер ярко высказался о стремлении окупантов навязать Украине свой стиль жизни. Спортсмен уверен, что нашей страны ждет победа в войне.

Менее чем через месяц Александр Усик снова выйдет на ринг. Украинец проведет обязательную защиту титула WBA против британца Даниэля Дюбуа.

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Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Он вызвал серьезный интерес у местного населения, а также поднял вопрос помощи украинцам от Польши во время войны.

Усик также не обошел эту тему. Александр объяснил свою точку зрения на такую разницу между соседями нашей страны и подчеркнул, что никто не будет навязывать украинцам как жить.

Происходящее в нашей стране это наше дело. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, что запрещать и что разрешать. Наш сосед все время мешает и желает показать, как нам жить, что и как делать, с кем дружить. Победа Украины очевидна, потому что мы не нападали. Я воспринимаю это как нечто удивительное. Один сосед хочет все себе захватить, а другой нам помогает. И эти отношения – это настоящая дружба,

– заявил Усик.

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Отметим, что Александр является послом благотворительной платформы UNITED24. В течение последнего года боксер пожертвовал более 12 миллионов гривен на восстановление пострадавших от войны населенных пунктов Киевской области.

Усик провел за свою карьеру 20 поединков, выиграв все из них (13 – нокаутом). После двух подряд побед над Энтони Джошуа украинец стал обладателем поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.