Решила игнорировать обстрелы Украины: фанатка Лукашенко отказалась осудить Беларусь за войну

Арина Сабаленко продолжает пытаться усидеть на двух стульях и не говорить о войне в Украине. На прямой вопрос об участии в ней Беларуси теннисистка отказалась отвечать.

из-за войны в Украине мировой спорт наложил серьезные санкции на россиян и белорусов. Команды дисквалифицируют по соревнованиям, а индивидуальных спортсменов допускают только под нейтральным флагом.

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Правда, представителей стран-террористок это не заставило задуматься о действиях своих государств. Почти никто из известных российских и белорусских спортсменов не осудил оккупацию Украины.

Соболенко головного мозга

Они выбрали вариант молчания и заявляют о "спортивной политике". Особенно молчат те, кто поддерживает власть России или Белоруссии. Одна из таких – вторая ракетка мира Арина Соболенко.

Теннисистка раньше выступала против войны. Впрочем, когда ее спросили напрямую, осуждает ли она Беларусь за то, что с ее территории ведутся ракетные обстрелы Украины, Арина ответила "У меня нет комментариев для вас".

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Скрывает поддержку Лукашенко

Кроме того, белоруска ответила также на вопрос, может ли она опровергнуть свою поддержку действующей власти Беларуси. Напомним, что в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в кровавом разгоне антивластных митингов.

Интересно, что Арина часто готовится к турнирам в России, хотя сама живет в Майами (США). Более того, бойфрендом Арины является хоккеист Константин Кольцов. Он тоже поддерживал режим Лукашенко, а в 2022 выступил с поддержкой войны в Украине.