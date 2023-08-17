Без нее у этой истории будет очень печальный конец, – Цыганков призвал мир помочь Украине

Страны цивилизованного мира постепенно устают от войны в Украине. Из-за чего уменьшается помощь украинскому народу и защитникам, которые ежедневно отдают свои жизни в войне против России.

К сожалению, сложно даже сравнить ту помощь, которую получала Украина в начале полномасштабного вторжения, и получаемую в августе 2023 года. Мир понемногу забывает о войне против России.

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Цыганков: Это ситуация, которую никто никогда не должен испытывать

С призывом к миру выступил правый вингер испанской Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков. Футболист вспомнил момент 24 февраля 2022, когда встреча полномасштабное вторжение в Украине.

"Я был там, когда началась война, поэтому хорошо знаю, о чем идет речь. Очень тяжело всем живущим там людям. Мы очень переживали с семьей, когда были в Украине. Это ситуация, которую никто никогда не должен чувствовать", – сказал украинский футболист.

После чего Цыганков призвал Европу, США и другие цивилизованные страны активизировать свою помощь в его родной стране. Ведь без нее Россия может победить в войне, а Владимир Путин отнюдь не остановится на Украине, а дальше пойдет воевать с другими европейскими государствами.

Также игрок поблагодарил украинских защитников, которые ежедневно клочок с клочком отвоевывают наши земли, которые оккупировал враг.

Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи у этой истории будет очень печальный конец. Мы должны быть безгранично благодарны нашим мужественным воинам, постоянно защищающим Украину. Даже не хочу представлять, что было бы без них,

– заявил Цыганков.

"Новости не показывают полной реальности войны"

Украинский легионер в составе Жироны признался, что никому из членов его семьи или друзей не пришлось воевать. В последний раз футболист был в родной стране еще в декабре 2022-го, когда сыграл последний матч в футболке Динамо. Виктор рассказал, что уже тогда знал, что в ближайшем будущем станет футболистом Жироны.

Футболист "красно-белых" заверил, что новости не показывают всю реальность войны в Украине, но он верит в победу ВСУ и своей страны.

Новости не показывают полной реальности войны. Реальность такова, что каждый день может произойти какое-нибудь несчастье. Возможно, это происходит прямо сейчас. Нет тихой минуты. Очень сложно. Ждем нашей победы. Наши воины делают все, чтобы его получить. Конечно, мы победим, конечно,

– ответил Виктор.

Цыганков рассказал, достаточно ли помогает мир Украине.

"Эта помощь нам нужна. Без вашей помощи было бы еще труднее. Если кто-то захочет сделать больше, мы будем очень благодарны, но это зависит не от нас. Я считаю, что самым эффективным способом помощи являются финансовые взносы, потому что на эти деньги украинское правительство сможет купить оружие, чтобы защитить наш народ от атак России. Есть люди, которые потеряли дом, родных… Это непоправимые потери, и мало что можно сделать, кроме как приютить их и еду… Это ужасно", – сказал вингер.