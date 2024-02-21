Фанат Гитлера: отсидевший российский боксер с сыном принял роковое решение воевать в Украине
Пока одних цивилизованный мир возвращает к международным соревнованиям, другие российские и белорусские спортсмены идут на верную смерть в Украину. Таким поступком они доказывают, что "спорт не вне политики"
Российский спортсмен Вячеслав Дацик в начале полномасштабного вторжения публично поддержал агрессию своей страны против Украины. Он неоднократно посещал временно оккупированные украинские территории, а теперь принял роковое для себя решение.
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Типичный денацификатор
44-летний боксер и боец ММА подписал бессрочный контракт с Министерством обороны России. Спортсмен будет воевать против Украины вместе со своим сыном, который проходит службу в воздушно-десантных войсках страны-террористки, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Отметим, что Вячеслав Дацик является радикальным неонацистом, расистом и фанатом Гитлера. В своих интервью он неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов. После начала полномасштабного вторжения активно вербовал зеков для войны в Украине.
Спортсмен сам несколько раз сидел в тюрьме. В частности, он был осужден за разбойные набеги на салоны мобильной связи, организацию так называемого "голого марша" проституток в рамках зачистки борделей и незаконное пересечение границы.