Фанат Гитлера: отсидевший российский боксер с сыном принял роковое решение воевать в Украине

Пока одних цивилизованный мир возвращает к международным соревнованиям, другие российские и белорусские спортсмены идут на верную смерть в Украину. Таким поступком они доказывают, что "спорт не вне политики"

Российский спортсмен Вячеслав Дацик в начале полномасштабного вторжения публично поддержал агрессию своей страны против Украины. Он неоднократно посещал временно оккупированные украинские территории, а теперь принял роковое для себя решение.

Читайте также 20 лет тюрьмы за донат: девушку известного боксера задержали в России за поддержку ВСУ – видео

Типичный денацификатор

44-летний боксер и боец ММА подписал бессрочный контракт с Министерством обороны России. Спортсмен будет воевать против Украины вместе со своим сыном, который проходит службу в воздушно-десантных войсках страны-террористки, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Отметим, что Вячеслав Дацик является радикальным неонацистом, расистом и фанатом Гитлера. В своих интервью он неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов. После начала полномасштабного вторжения активно вербовал зеков для войны в Украине.

Спортсмен сам несколько раз сидел в тюрьме. В частности, он был осужден за разбойные набеги на салоны мобильной связи, организацию так называемого "голого марша" проституток в рамках зачистки борделей и незаконное пересечение границы.



Вячеслав Дацик / Фото из росСМИ

. В профессиональной карьере на счету Вячеслава Дацика 15 поединков в смешанных единоборствах и 10 боев в боксе. Последний раз выходил в ринг в марте 2023 года и уступил американцу Кевину Джонсону.