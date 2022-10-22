Изменил Украине: "кармилец России" Тимощук может попасть под санкции в других странах мира

Бывший рекордсмен и лидер сборной Украины Анатолий Тимощук больше не является кумиром юных украинских футболистов и болельщиков. После 24 февраля Тимощук не только не покинул Россию, но и не сказал о войне ни слова.

Анатолий Тимощук после окончания футбольной карьеры вернулся в Россию, но уже в роли ассистента главного тренера Зенита. Украинец, если его так можно назвать, продолжает работать в стране-агрессоре, несмотря на войну в его родной стране.

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Тимощука "по барабану на все"

Экс-футболист не сделал ни одного заявления от 24 февраля. За что поплатился. Украинская ассоциация футбола (УАФ) уже лишила предателя страны всех титулов и на всю жизнь запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Многие нынешние и бывшие футболисты сборной Украины раскритиковали Тимощука и даже попросили забрать у Анатолия украинский паспорт, который он не заслуживает носить.

Но, похоже, Анатолия это отнюдь не волнует. Он продолжает радоваться победам вместе с командой из Санкт-Петербурга.

Теперь против Тимощука могут ввести не только футбольные ограничения. Анатолий попал в Дорожную карту индивидуальных санкций – рекомендации по санкциям против России.

В этом списке много российских пропагандистов, путинистов и других, которые продолжают поддерживать политику террориста Путина.

Весь список лиц, которые могут попасть под санкции, – по ссылке . Тимощук под 143 номером.

Напомним, ранее под санкции Украины уже попали несколько российских спортсменов.