Провокатор Куляк, жена Пескова: Украина ввела санкции против спортсменов из России
Источник:Офис Президента
Украина пытается остановить наступление России не только благодаря силам ВСУ, но и санкциям. В список вошли многие российские представители спорта.
К сожалению, большинство российских спортсменов продолжают молчать, мало кто выражает свое недовольство и осуждает политику президента-террориста Владимира Путина. Кто вообще поддерживает войну России в Украине, которая выходит за все пределы.
Следует узнать Громкие фамилии в списке: Зеленский ввел в действие санкции против российских олигархов и компаний
Получили наказание за молчание или поддержку войны
Украина ввела санкции против ряда спортсменов страны-агрессора. В их числе представители футбола, хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1.
Интересно, что под санкции попал молодой гимнаст Иван Куляк, со свастикой "Z", которой Россия обозначает свои танки и другую военную технику во время вторжения на территорию Украины, на груди вышел на соревнованиях на этапе Кубка мира в Дохе.
Кто попал под санкции
- Никита Мазепин (бывший гонщик Формулы-1)
- Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгений Плющенко (фигуристы)
- Роман Власов (борец) Александр и Федор Емельяненко (бойцы)
- Сергей Карякин (шахматист)
- Александр Поветкин (боксер)
- Александр Овечкин (хоккеист)
- Иван Куляк (спортивный гимнаст)
- Евгений Рылов (пловец)
- Роман Широков (футболист)
И это только начало. Чем больше российские спортсмены будут молчать, тем быстрее попадут под санкции Украины.