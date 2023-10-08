Резкая реакция ультрас: фанаты команды УПЛ разнесли клуб за поддержку Израиля в войне с ХАМАС

Болельщики Александрии возмутились поддержкой израильтян со стороны клуба. Они считают, что "аграрии" не уделяют достаточно внимания войне в Украине.

В субботу, 7 октября, Палестина начала обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Террористы ХАМАС выпустили по израильтянам тысячи ракет и проникли в несколько пограничных городов.

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Из-за обстрелов пострадали многие израильские военные и гражданские граждане. Знаменитости со всего мира выразили поддержку Израилю в этой войне.

Среди них и футбольный клуб Александрия, который на своей странице в инстаграм совершил пост с флагами Украины и Израиля с подписью "We stand with Israel". Впрочем, это очень не понравилось ультрас клубу, которые отреагировали у себя в инстаграмм-аккаунте.

Тот, кто дал команду на эту публикацию – циничный под@$ас. Сейчас, когда каждый день мы оплакиваем погибших собратьев, кто-то в александрийском "Доме футбола" решил вспомнить о событиях в мире. А почему это вдруг? Что же произошло? Отвечаем. Тема событий в Израиле сегодня хайповая. Это единственная причина, еще один пример глупости. Здесь кто-то из руководителей решил немного хайпонуть на трагедии и отвлечь внимание от собственных проблем. Нет других тем для публикаций? Нет публикаций о трагедии в поселке Гроза недавно. На сайте ни одного упоминания о войне от 24 февраля. На сайте ни одного упоминания о войне от 2014 года. Похоже, что кому-то стало скучно. Можем найти задачу прямо сейчас, если фокус не сосредоточен на обороне своей страны. Этими действиями руководство снова позорит себя. Борьба с оккупантами здесь должна быть на первом месте, потом все остальное,

– говорится в заявлении фанатов.

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Отметим, что из-за атак ХАМАС пострадали более двух тысяч гражданских, более 600 человек погибли. В Израиле впервые за 50 лет было объявлено состояние войны.

Напомним, что в этом сезоне Александрия стартовала с двух побед в УПЛ, но после этого не может выиграть уже восемь игр. После десяти туров команда Руслана Ротаня оказалась на 13-м месте, в зоне переходных матчей.