Племянник экс-звезды Ливерпуля и Челси убил трех террористов ХАМАС во время защиты Израиля
Источник:sports.walla
Родственник Йосси Бенаюна защищает Родину в составе пехотной бригады. Парню удалось не только ликвидировать палестинцев, но и помочь спасти свою семью.
В эти выходные Израиль подвергся нападению террористов ХАМАС со стороны Сектора Газы. Территорию страны обстреляли тысячами ракет, а палестинские боевики вторглись в чужую страну.
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Сын звезды в армии Израиля
Сообщается о многих пострадавших и погибших из-за атак. Армия Израиля продолжает уничтожать террористов и к защите страны присоединился родственник известного футболиста Йосси Бенаюна.
Племянник 43-летнего эксигровца сборной Израиля принадлежит к пехотной бригаде "Голане". Она оказалась в эпицентре атак ХАМАС в ночь на субботу.
Парень лично ликвидировал трех террористов ХАМАС, а также помог спасти семью. Палестинцы бросили гранату в его дом, из-за чего осколочное ранение получил его отец.
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Семье эксфутболиста пришлось прятаться в поле, пока их не нашли израильские военные и не доставили в больницу. Отметим, что за эти два дня от военной агрессии ХАМАС пострадали более двух тысяч гражданских граждан Израиля, погибли более 600 человек.
Чем известен Йосси Бенаюн
- израильтянин поиграл за местные Хапоэль Беер-Шева, Маккаби Хайфа, Бейтар и Маккаби Петах-Тиква
- заграницей Йоосы представлял испанский Расинг и английские Ливерпуль, Арсенал, Челси, Вест Хэм и КПР.
- вместе с Челси Бенаюн выиграл Лигу Европы-2013
- больше всего вингер запомнился в Ливерпуле, за который забил 29 голов за три сезона
- сборной Израиля игрок отдал 102 матча, забив 24 мяча