Племянник экс-звезды Ливерпуля и Челси убил трех террористов ХАМАС во время защиты Израиля

Родственник Йосси Бенаюна защищает Родину в составе пехотной бригады. Парню удалось не только ликвидировать палестинцев, но и помочь спасти свою семью.

В эти выходные Израиль подвергся нападению террористов ХАМАС со стороны Сектора Газы. Территорию страны обстреляли тысячами ракет, а палестинские боевики вторглись в чужую страну.

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Сын звезды в армии Израиля

Сообщается о многих пострадавших и погибших из-за атак. Армия Израиля продолжает уничтожать террористов и к защите страны присоединился родственник известного футболиста Йосси Бенаюна.

Племянник 43-летнего эксигровца сборной Израиля принадлежит к пехотной бригаде "Голане". Она оказалась в эпицентре атак ХАМАС в ночь на субботу.

Парень лично ликвидировал трех террористов ХАМАС, а также помог спасти семью. Палестинцы бросили гранату в его дом, из-за чего осколочное ранение получил его отец.

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Семье эксфутболиста пришлось прятаться в поле, пока их не нашли израильские военные и не доставили в больницу. Отметим, что за эти два дня от военной агрессии ХАМАС пострадали более двух тысяч гражданских граждан Израиля, погибли более 600 человек.

Чем известен Йосси Бенаюн