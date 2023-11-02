Двойные стандарты в действии: топ-теннисистка пожертвует тысячи долларов в помощь Палестине

Онс Жабер продолжает жалеть палестинцев, которые страдают от войны в Израиле. Впрочем, пожертвовать средства израильтянам, ставшим жертвами зверств ХАМАСа туниска почему-то не захотела.

В мексиканском Канкуне в эти дни проходит Итоговый турнир WTA. Участие в нем принимают восемь лучших теннисисток по рейтингу 2023 года, пишет 24 канал.

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Седьмая ракетка мира поддерживает Палестину

Среди них оказалась и представительница Туниса Онс Жабер. Девушка попала в группу в Игу Швентек, Коко Гауфф и Маркет Вондроушева. Американцы Онс проиграла, а во втором матче взяла верх над чешкой.

После успеха Жабер решила объявить о помощи Палестине. Тунисская теннисистка решила пожертвовать часть призовых на турнире в пользу палестинцев, ставших жертвами войны в Израиле.

Очень тяжело видеть, как дети, младенцы умирают каждый день. Это разрывает душу. Поэтому решила пожертвовать часть своих призовых в помощь палестинцам. Не могу быть доволен этой победой из-за происходящего. Знаю, что должен говорить о теннисе, но смотреть все эти видео каждый день очень неприятно. Простите, это не политическое сообщение. Это просто гуманность. Хочу мира в этом мире. Просматриваю видео, фотографии, они ужасные, ужасные фотографии каждый день. Это не помогает мне спать или восстанавливаться очень хорошо. Хуже всего – чувствую безнадежность. Мне кажется, что ничего не могу поделать. Хотела бы иметь волшебную палочку и просто покончить с этим, чтобы просто был мир для всех. Но это огорчает,

– призналась Жабер.

Участием на турнире и победой над Вондроушовой туниска уже заработала 396 тысяч долларов. Победа над Швентеком в последнем туре принесет Жабер еще 252 тысячи.

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Лицемерная позиция Жабер

Напомним, что обострение войны в Израиле началось с зверских атак ХАМАС на гражданских израильтян. Террористы выпустили по врагу тысячи ракет и взяли в плен сотни мирных людей, подвергшихся насилию или убитых.

Тогда Жабер почему-то молчала и не призывала помочь израильтянам в борьбе с ХАМАСом. Когда в ответ на атаки Израиль объявил о проведении операции в Секторе Газы, Онс сразу заговорила о мире во всем мире.

Кроме того, туниска не указала, готова ли она пожертвовать призовые для израильских пострадавших. К слову, в прошлом году Жабер выразила поддержку украинскому народу, но не поддержала отстранение россиянок и белорусок от Уимблдона, потому что "спорт вне политики".