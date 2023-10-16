"Жертвы несправедливых бомбардировок": обладатель Золотого мяча Бензема цинично поддержал Палестину

Игрок аравийского Аль-Иттихада решил закрыть глаза на террористические действия против израильтян. Француз хочет, чтобы Израиль перестал ликвидировать террористов ХАМАС.

В Израиле началась новая эскалация войны против Палестины. Террористы ХАМАСа атаковали государство со стороны Сектора Газы, выпустив тысячи ракет.

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Бензема на стороне палестинцев

Сотни мирных израильтян оказались в плену, еще более тысячи гражданских погибли. Мир был шокирован действиями радикалов и сплотился вокруг помощи Израиля. Впрочем, в мире спорта нашлось достаточно игроков, которые поддержали именно Палестину.

Одним из них стал эксгравец Реала и действующий обладатель Золотого Карим Бензема. На своей странице в твиттер француз призвал остановить бомбардировку Сектора Газа.

Все наши молитвы за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих женщин и детей,

– написал Карим.

Такую позицию от игрока можно было ожидать, ведь Бензем является мусульманином и выступает в Саудовской Аравии. Впрочем, эксворотарь сборной Израиля Дуду Ават отреагировал на пост француза очень категорично: "Ты великий сукин сын".

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Большие потери сторон

Отметим, что из-за действий ХАМАС Израиль объявил о блокаде Сектора Газы и начал военную операцию на этой территории. Пока уже зафиксировано более тысячи жертв среди гражданских с обеих сторон.

Напомним, что Карим Бензема провел славные годы в Реале (2009-2023), выиграв 25 трофеев топ-сорта. Среди них пять побед в Лиге чемпионов и четыре в Ла Лиге. В 2022 году Бензема был признан лучшим игроком мира, получив Золотой Мяч