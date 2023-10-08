Террористы ХАМАС убили израильского футболиста на вечеринке после дня рождения

Новый виток войны Палестины против Израиля задел и мир спорта. Из-за обстрелов со стороны Сектора Газа пострадали многие гражданские.

Утром 7 октября Израиль подвергся нападению со стороны Палестины и Сектора Газа. Территорию страны начали массированно обстреливать террористы ХАМАС, также проникшие на территорию Израиля.

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Из-за атак пострадали не только израильские военные, но и многие гражданские. Не обошла трагедия и мир спорта.

СМИ сообщают, что из-за нападения со стороны ХАМАС погиб бывший футболист Лиор Асулин. 43-летний израильтянин был на вечеринке в Раиме во время атаки террористов.

Некоторое время Лиор считался без вести пропавшим, но в конце концов его тело было найдено и идентифицировано. Экс-форвард ушел из жизни на следующий день после своего дня рождения. За свою карьеру футболист поиграл за множество местных клубов и один из Кипра:

Маккаби Херзлия

Маккаби Петах-Тиква

Бней Сахнин

Бейтер

Бней Иегуда

Хапоэль Тель-Авив

Аполлон (Кипр)

Хапоэль Беер-Шева

Хапоэль Рамат-Ган

Хапоэль Ришон

Хапоэль Петах-Тиква

Хапоэль Ашкелон

Хапоэль Марморек

Хапоэль Назарет

Хапоэль Ашкелон

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Лучше всего Асулин проявил себя на старте карьеры в Маккаби Херзлии, забив 48 голов за пять сезонов. Свою профессиональную карьеру израильтянин завершил в 2017 году.

Отметим, что по состоянию на день 8 октября более двух тысяч гражданских получили ранения из-за нападения ХАМАС, более 600 погибли. В Израиле впервые за 50 лет было объявлено состояние войны.