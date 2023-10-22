"Перекрашенный" россиянин попросил дон-дона Кадырова отправить его на войну в Палестину

Очередной "нейтральный" спортсмен из России продемонстрировал свое подлинное лицо. Заявления бойца UFC Хамзата Чимаева, сделанные для Европы и России, резко контрастируют.

В Абу-Даби состоялся турнир UFC 294, в котором россиянин Хамзат Чимаев, теперь представляющий ОАЭ, победил экс-чемпиона промоушена Камару Усмана. После поединка уроженец Чечни опубликовал совместное фото с главарем террористов Рамзаном Кадыровым и сделал скандальное заявление в российских СМИ, пишет 24 Канал.

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Большой поклонник Кадырова

Чимаев попросил дон-дона отправить его на войну в Палестину. Боец, ранее защищавший цвета Швеции, готов отдать жизнь ради своего кумира.

Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне и если Вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится в Палестину. Прошу вас, дайте мне оружие и разрешите отправиться бороться за Палестину,

– цитируют Чимаева российские СМИ.

Это заявление Чимаева резко контрастирует с его миролюбивыми призывами, адресованными фанам UFC в Европе и Америке.

"Вы знаете, что сейчас происходит в мире. Вы видите, как гибнут дети. Неважно, где в мире это происходит – в Украине, Сирии, Афганистане, Палестине, США.

Это тяжело, я люблю детей. Меня дома ждет сын.

Когда кто-нибудь умирает, я не знаю, что сказать. Надеюсь, на планете наступит мир. Евреи, мусульмане, христиане – неважно. Пожалуйста, будьте вместе, позвольте нам жить в мире и счастье", – сказал Чимаев в интервью UFC.

Где же был искренен Чимаев, который с одной стороны готов идти воевать на стороне террористов ХАМАС, а с другой выступает за мир во всем мире.

Отметим, что UFC продолжает поддерживать спортсменов из страны-агрессора. Глава UFC Дэйна Уайт вернул российскую символику в промоушен. Страна-террорист захватила еще одну площадку, чтобы вести свою информационную войну.