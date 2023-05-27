Алексей Олейник променял украинское гражданство на российское еще в 2014 году, когда начались боевые действия на Донбассе. С того времени боец дал немало комментариев, в которых выражал свое увлечение политикой Путина, сообщает 24 Канал.

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Получил "на орехи" от соперника

Предатель Украины, родом из Харькова, говорил о том, что российский диктатор делает все ради того, чтобы украинский и русский народы были до конца жизни "братскими". Однако такого не было и не будет.

Кроме того, что Олейнык признается в любви к Путину, он еще и не забывает участвовать в соревнованиях "на болотах". Боец провел бой в рамках проекта "Бойцовский клуб РЕН ТВ". Его соперником стал 43-летний боец из Великобритании Оли Томпсон.

Россияне ждали победы своего представителя, но все сложилось гораздо иначе. Уже в первом раунде Алексей пропустил мощный правый боковой, прилетевший от Томпсона по подбородку. После чего россиянин оказался на канвасе.

Томпсон отправил в нокаут предателя Украины Олейника: смотрите видео

Олейник еще долго лежал на настиле и не понял, как упустил такой удар от соперника. Своего удивления не скрывали комментаторы турнира.

Томпсон отправил предателя Украины в нокаут. В тот момент, когда судья склонился к россиянину, британец отметил свою победу в оригинальном стиле. Томпсон сел на канвас и сделал вид медитирующего.

Карма за измену Украины вступила в силу.