Сборная Израиля попала под ракетные обстрелы: фото опубликовал игрок, играющий в России

Сборная Израиля готовится к матчам отбора Евро-2024. Однако на своей родине футболисты не могут чувствовать себя в полной безопасности.

В начале октября боевики террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль. Из-за военной угрозы были отменены матчи сборной Израиля и играющих в еврокубках клубов.

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Сейчас национальная команда уже готовится к матчам отбора Евро-2024. Однако война никуда не исчезла и напоминает о себе.

12 октября сборная Израиля сыграет поединок против команды Косово. По дороге в аэропорт автобус с футболистами вынужден был остановиться из-за воздушной тревоги. Игроки прятались на обочине дороги.

Капитан сборной Израиля Эли Даса опубликовал видео и фото ракетной атаки. В небе видны следы от ракет.

Наша действительность. По дороге в аэропорт,

– подписал свою публикацию Эли Даса.

Фото ракетной атаки по Израилю / instagram.com/eli_dasa2

Капитан сборной Израиля играет в России