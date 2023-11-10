Сборная Израиля попала под ракетные обстрелы: фото опубликовал игрок, играющий в России
Источник:Инстаграм Эли Даса
Сборная Израиля готовится к матчам отбора Евро-2024. Однако на своей родине футболисты не могут чувствовать себя в полной безопасности.
В начале октября боевики террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль. Из-за военной угрозы были отменены матчи сборной Израиля и играющих в еврокубках клубов.
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Сейчас национальная команда уже готовится к матчам отбора Евро-2024. Однако война никуда не исчезла и напоминает о себе.
12 октября сборная Израиля сыграет поединок против команды Косово. По дороге в аэропорт автобус с футболистами вынужден был остановиться из-за воздушной тревоги. Игроки прятались на обочине дороги.
Капитан сборной Израиля Эли Даса опубликовал видео и фото ракетной атаки. В небе видны следы от ракет.
Наша действительность. По дороге в аэропорт,
– подписал свою публикацию Эли Даса.
Фото ракетной атаки по Израилю / instagram.com/eli_dasa2
Капитан сборной Израиля играет в России
- Интересно, что сам Эли Даса выступает в стране, являющейся союзником ХАМАС и ничем не отличающейся от террористов, атакующих его родную страну.
- В сентябре 2022 года израильтянин подписал контракт с московским Динамо. Хотя до этого играл в нидерландском Витессе.
- 30-летний защитник переехал в страну, где с каждого телевизора раздаются антиизраильские лозунги пропагандистов. А в регионах РФ, например в Дагестане, местные жители призывают изгнать евреев из страны.
- Очевидно, что тогда Эли Даса совершенно не волновало, что Россия наносит еще более ужасные ракетные удары по Украине и совершает настоящий геноцид против украинского населения. Удивительно, что он продолжает играть в чемпионате страны-террористки, когда Россия открыто поддерживает ХАМАС.