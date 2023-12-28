Бойцы 53-й бригады сыграли в футбол прямо на фронте: трогательные фото защитников Украины

Игра номер один в мире позволяет нашим бойцам отвлечься от фронтовых реалий и разгрузиться психологически. Даже в полной военной экипировке наши бойцы не потеряли игровые навыки.

Героическая 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха воюет с врагом на одном из самых опасных направлений. Фотографиями с фронта украинские защитники поделились в социальных сетях.

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На фотографиях бойцы в полной боевой экипировке и с оружием в руках играют в футбол. Это позволяет нашим воинам отвлечься от постоянной угрожающей им опасности.

Кроме того, футбольная тактика имеет много общего с военной. Так что навыки игры миллионов пригодятся нашим бойцам в боевых ситуациях.

Нужно отвлечься от ежедневных дел и немного психологически разгрузиться? Не проблема! Футбольный мяч – вот тот небольшой трюк, помогающий взрослым мужчинам, на войне отвлечься. В мире, где угроза и напряжение – постоянные сожители, этот простой круглый предмет может стать исходной точкой для мгновенного втягивания в альтернативную реальность - мир великой игры!

– говорится в сообщении пресс-службы 53-й бригады.

Бойцы 53 ОМБ им. Владимир Мономах играют в футбол / facebook.com/53brigade

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха была сформирована в начале военной агрессии в 2014 году. В ее состав вошли мотопехотные батальоны и батальоны территориальной обороны. Подразделения 53-й ОМБ круглосуточно работают на самых горячих направлениях.