Украинский военный с протезом пробежал марафон в Лондоне ради помощи раненым бойцам

Роман Кашпур уже четыре года живет без ноги после того, как на войне наступил на мину. Впрочем, воин продолжил реабилитацию и показал достойный результат в забеге на 42 километра.

Украинцы массово сплотились вокруг помощи ВСУ во время войны с Россией. Многие помогают гуманитарно и финансово, что помогает удовлетворять все потребности.

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Не остаются в стороне от помощи и сами военные. Одна из таких историй произошла в Лондоне в один из самых престижных марафонских забегов в мире. Участие в нем приняло несколько военных из Украины.

Кто такой Роман Кашпур

Среди них были Евгений Жар, Сергей Довбыш, супруга погибшего Алексея Рубцова Ирина, а также Роман Кашпур. Последний был разведчиком, присоединившимся к ВСУ еще в возрасте 19 лет.

В 2019 году боец потерял правую ногу, наступив на противопехотную мину. Впрочем, менее чем через год Роман начал уже бегать с помощью протеза. Кашпур также принимал участие в спортивных соревнованиях, выиграл три соревнования на "Играх героев", а также установил рекорд Украины в тяге самолета АН-26 (вес – 16 тонн).

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С началом полномасштабной войны воин вернулся в ряды ВСУ и защищал Харьковщину от оккупантов, после чего стал инструктором. И вот теперь Роман решил пробежать Лондонский марафон во имя хорошей цели.

Марафон с протезом

Его задачей было привлечь внимание к военным с ампутированными конечностями. Во время марафона он запустил акцию вместе с фондом "Громадянин", чтобы собрать 100 тысяч фунтов для протезирования тяжелораненых.

До этого у меня был опыт максимум 14 км, а здесь было втрое больше. Это была своего рода разведка. Я понимаю теперь, что это такое, на что способен, на что нужно обратить внимание. С тренером Натальей Крушинской мы уже согласовали эти моменты и будем работать над улучшением результата. На 37-м километре началась сонливость, которую, по-видимому, вызвало повышенное давление. Организм использовал все запасы силы. После 39 я решил, чтобы не потерять сознание, спешить. Но последние полтора километра финишировал уже бегом. За все 42 километра я не останавливался ни на мгновение. Хоть по времени и не гнался, понимал, что результат должен быть хоть какой-то,

– рассказывает Кашпур.

Свой первый в жизни марафон Роман преодолел через 5 часов и 53 минуты. Теперь боец будет проходить подготовку к марафону в Нью-Йорке, который пройдет в ноябре этого года.

Важно. Поддержать инициативу Романа Кашпура можно по ссылке.