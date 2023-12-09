Воин ВСУ получил "бронзу" в ультрамарафоне: невероятная история рекордсмена Украины

Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Ткачук принял участие в чемпионате мира по марафонскому бегу. В Украину мастер спорта по легкой атлетике приедет не с пустыми руками.

Уроженец Закарпатья Андрей Ткачук стал бронзовым призером чемпионата мира по суточному бегу (24 часа). Соревнования проходили в тайваньском городе Тайбэй.

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Защитник Украины пробежал за 24 часа дистанцию более 284 километров. Это позволило Андрею подняться на третье место пьедестала почета.

Что известно о воине-рекордсмене

Андрей Ткачук родился в городе Хуст Закарпатской области.

Он многократный чемпион Украины по бегу и трейлу (бег по сильной пересеченной местности и бездорожью – 24 Канал).

Военный ВСУ – рекордсмен Украины в беге на 24 и 48 часов. Участвовал в чемпионатах Европы и мира. Имеет звание – мастер спорта по легкой атлетике.

В 2014-2015 годах был участником АТО. С первого дня войны стал на защиту Украины.

Суточный бег

Это один из видов ультрамарафона. Каждый участник пытается пробежать как можно большую дистанцию за 24 часа. Соревнования проводятся на стадионе или трассе длиной 1-2 километра. Часто суточный бег совмещен с 6, 12 и 48-часовым бегом.