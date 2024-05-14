Трагический дебют: во время первого профессионального боя в карьере погиб 29-летний боксер

В воскресенье, 12 мая, в Лондоне состоялся вечер бокса в "Harrow Leisure Centre". Он завершился ужасной трагедией с летальным исходом.

Дебютный бой в профессиональной карьере проводил 29-летний британский боксер Шериф Лаваль. Его соперником был португалец Малам Варела.

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Праздник бокса превратился в трагедию

По регламенту поединок должен был длиться 6 раундов. Половина боя прошла в равной борьбе, однако уже в четвертом произошло трагическое событие, которое закончилось невосполнимой потерей.

Малам Варела нанес удар в висок, от которого британец упал на канвас. Рефери начал отсчет до десяти, но быстро осознал серьезность состояния британского боксера и срочно вызвал на ринг медиков.

Шерифу Лавалю сразу начали делать сердечно-легочную реанимацию, которая длилась более, чем 10 минут. Впоследствии 29-летнего спортсмена доставили в больницу, где, к сожалению, было констатировано его смерть.

Это событие всколыхнуло всю Великобританию. В стороне не остался и претендент на звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Тайсон Фьюри. Он выразил соболезнования по поводу смерти своего земляка.

Боже, упокой его душу. Когда ты заходишь на ринг, тебе платят за опасность. Мы там, чтобы наносить вред друг другу, избивая друг друга по голове и телу, и, к сожалению, такие вещи случаются постоянно,

– заявил Фьюри.

Отмечается, что Шериф Лаваль занимался боксом с 2018 года и только в этом году решил попробовать свои силы на профессиональном уровне. В связи с трагедией все последующие поединки карда были отменены.