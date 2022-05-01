Внук легендарного Мухаммеда Али отправил соперника в глубокий нокаут: победное видео

Нико Али Волш, который более известен, как внук Мухаммеда Али, провел свой пятый поединок на профессиональном ринге. В ночь на 1 мая американец встретился с Алехандро Ибаррой.

Невероятно красивый удар

Нико Али Волш провел свой поединок в андеркарде главного боя вечера Оскар Вальдес – Шакур Стивенсон. Внук легенды бокса оформил молниеносную победу, пишет 24 канал.

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Уже в первом раунде Нико Али Волшу удалось отправить соперника в тяжелый нокаут. После комбинации ударов Алехандро Ибарра оказался на конвасе. Попытки быстро подняться на ноги были неудачными. Судья после отсчета зафиксировал победу внука Али.

Нико Али Волш мощно следует за стопами дедушки. Он одержал свою пятую победу на профессиональном ринге (четыре из них были досрочными).

Видео нокаута от Али Волша

Отметим, что в главном поединке вечера Стивенсон по единогласному решению судей победил Вальдеса. Шакур объединил пояса WBC и WBO.

Объявление победителя: смотрите видео