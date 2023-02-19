"Недаром играем в бильярд": жена Зинченко оригинально поздравила с дебютным голом в АПЛ

Лондонский Арсенал едва не потерпел роковое поражение от Астон Виллы, которое могло выбить "канониров" из борьбы за чемпионство в АПЛ. В конце матча подопечные Микеля Артеты сотворили настоящее чудо.

Ключевым моментом во встрече для Арсенала стал гол Александра Зинченко. Левый защитник "канониров" сравнил цифры на табло 2:2. После чего мяч еще дважды побывал во владениях Астон Виллы.

К теме Зинченко отметился дебютным голом в АПЛ: видео бильярдного удара за Арсенал

Принес важную победу Арсеналу

На 61-й минуте "канониры" решили не производить подачу с углового, а разыграть стандарт. Эдегор отдал на свободного Зинченко. Александр ударом в одно касание из-за пределов штрафной отправил мяч в нижний угол ворот "львов". Великолепный гол украинца бильярдным ударом.

Зинченко забил свой дебютный гол в АПЛ и футболке Арсенала. До этого Александр отмечался двумя мячами еще во время выступлений за Манчестер Сити, но оба взятия ворот были в кубковых противостояниях. Левый защитник последний раз забивал еще в сезоне-2019/2020 в третьем круге Кубка Англии в ворота Порт Вейла (4:1).

Уже в компенсированное время матча голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес отметился автоголом и впервые в этом поединке вывел Арсенал вперед в счете 2:3. А уже через 5 минут Габриэл Мартинелли, недавно продливший контракт с лондонским клубом, увеличил преимущество Арсенала до 2:4.

Подопечные Микеля Артеты во втором тайме перевернули ход поединка с ног на голову.

"Канониры" вырвали победу и вернули себе лидерство в АПЛ. МанСити в этом туре неожиданно упустили минимальную победу над Ноттингем Форрестом. "Лессорубы" забили в конце матча и отобрали очки у "горожан". Все вернулось на свои места. Арсенал на 2 балла опережает МанСити и идет первым в турнирной таблице.

Зинченко не упустил шансы на чемпионство с новой командой.

Влада Зинченко: Это должно было рано или поздно произойти

После победного для Арсенала поединка Влада Седан, жена Зинченко, прокомментировала дебютный гол своего возлюбленного. Влада отметила, что не зря в свободное время они вместе играют в бильярд, намекая на точный бильярдный удар на футбольном поле.

Власти выложили в своем инстаграмме видео дебютного гола Зины.

Это должно было рано или поздно произойти. С дебютным, Zinny. PS не зря играем в бильярд,

– подписала видео Влада.

На эту публикацию в инстаграмме футболист ответил смайликом красное сердечко.

Для дебютного гола Зинченко понадобилось 20 матчей в футболке Арсенала. Александр после перехода из МанСити переживает одни из своих лучших времен. Украинец превратился в настоящего лидера лондонцев.

25 февраля Арсенал будет гостить на поле Лестера в рамках АПЛ. Начало встречи в 17:00.