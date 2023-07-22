Дело уже в суде: Россия требует деньги у майора захватнической армии, сбежавшей в Испанию

Олимпийская чемпионка и по совместительству майор российской армии Елена Исинбаева спокойно живет в Испании, пока вокруг нее бурлит безумная огласка. Сначала в России не видели в ее переезде ничего криминального, а теперь российские власти потребовали деньги от бывшей легкоатлетки.

После расследования испанского издания El Digital Sur все снова вспомнили, кто такая Елена Исинбаева, хорошо устроившаяся после окончания спортивной карьеры. Бывшая прыгунка с шестом перебралась жить на испанский остров Тенерифе и "положила" на жизнь в родной стране, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Российские власти думают только о деньгах

Однако в родном Волгограде о спортсменке не забыли. Правительство этой области подало в суд на Исинбаеву из-за того, что они задолжали властям 27400 рублей (300 долларов).

Вероятно, речь идет о банальных местах для парковки автомобиля, которых в Елене было два. Но земля, на которой была построена стоянка для автомобилей, принадлежит области. Поэтому у властей Волгограда есть все законные причины подать иск на майора армии оккупанта.

Однако 300 долларов для Исинбаевой не будут проблемой, глядя на ее роскошную жизнь за пределами родных "болот".

Напомним, что путинская подстилка Дмитрий Песков заявлял, что неважно, где проживает Исинбаева, ведь она даже там продолжает выполнять свою работу. Также пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что следует забывать о ее спортивных достижениях для России.

Сама же бывшая спортсменка опровергла свое армейское звание, заверив, что оно носит только номинальный характер. Она никогда не была и не находится на службе в русской армии. Так же думают в Международном олимпийском комитете, поэтому МОК не наложил на россиянку никаких санкций.

Однако это сделала Украина. В феврале 2023-го на Исинбаеву, вместе с тремя представителями Международного олимпийского комитета по России, наложили санкции. Соответствующий указ подписал сам Владимир Зеленский.

Относительно Исинбаевой и других россиян введены экономические ограничения (блокирование активов и вывод капиталов), аренда госимущества, им запрещено пересекать границу с Украиной и приобретать в собственность земельные участки и другие полученные санкции, рассчитанные на 50 лет.