Иранского футболиста арестовали во время ЧМ-2022: преступные власти зачищают несогласных

Бывшего игрока национальной сборной Ирана Вурия Гафури бросили в тюрьму за поддержку протестующих. Диктаторский режим Ирана не ослабляет репрессии даже во время Мундиаля.

В преддверии матча Уэльс – Иран, был арестован эксзащитник сборной Ирана Вурия Гафури. Причина задержания футболиста – его политические взгляды.

Читайте также Иран вырвал победу над Уэльсом, забив на 90+8 и 90+11 минутах в матче с удалением вратаря

Вурия Гафури не поддерживает власть Ирана

Гафури открыто поддерживает протесты в Иране и выражает оппозиционные взгляды по отношению к действующей власти. Он выступает против давнего запрета на посещение женщинами мужских футбольных матчей, а также против внешней политики Ирана, которая привела к западным санкциям.

Недавно Гафури выразил соболезнования семье 22-летней женщины Махсы Амини, смерть которой спровоцировала последние протесты в стране.

Гафури выступал за национальную сборную Ирана с 2014 года, но не попал в заявку на ЧМ-2022. В его активе 26 матчей за главную команду страны. Вурия выступает в чемпионате Ирана, где защищает цвета клуба Фулад.

Напомним, что во время первого матча на Мундиале игроки сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн. Таким образом, они выразили поддержку протестующим в Иране.

Протесты иранского народа поддержал легендарный бомбардир сборной Ирана Али Даэи. В октябре его арестовали. Была информация, что его даже приговорили к смертной казни.