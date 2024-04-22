Лучший бомбардир УПЛ останется в Киеве: Динамо продлило контракт с лидером команды

Владислав Ванат поставил подпись под новым контрактом с киевским Динамо. Новое соглашение 22-летнего нападающего рассчитано на четыре года.

Киевское Динамо на своих официальных ресурсах объявило о продлении контракта с нападающим Владиславом Ванатом. Согласно новому соглашению, футболист будет выступать за "бело-синих" до 30 июня 2027 года.

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Владислав Ванат подписал новый контракт с Динамо

Ванат, который является воспитанником Динамо, за первую команду киевлян дебютировал в 2021 году. По состоянию на данный момент Владислав провел более 70 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.

В прошлом сезоне талант киевлян стал лучшим бомбардиром команды в УПЛ, забив 12 мячей, а в текущем сезоне он лидирует в бомбардирском рейтинге всего чемпионата Украинской Премьер-лиги, забив 12 голов в 23-х матчах.

Трансферную стоимость Ваната сейчас оценивают ориентировочно в 7 миллионов евро. 22-летний форвард провел 5 матчей в составе национальной сборной Украины, голов не забивал.

Динамо сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата УПЛ. отставая от донецкого Шахтера, который единолично лидирует, на четыре зачетных балла. Отрыв от Кривбасса, идущего третьим, составляет три очка, однако команда Александра Шовковского сыграла на игру меньше криворожан.