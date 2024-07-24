Гранд Серии А нацелился на нападающего сборной Украины: игрок может покинуть Динамо

Прошлый чемпионат Лацио завершил на седьмом месте, что несвойственно для римского коллектива. Поэтому "орлы" ищут новых футболистов для лучшего выступления в новом сезоне.

На этот раз римляне нацелились на игрока сборной Украины и Динамо Киев Владислава Ваната. Своей игрой в юном возрасте нападающий заинтересовал Лацио.

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Планы Лацио на летнее трансферное окно

Недавно, появилась информация о планах "орлов" на трансферном рынке. Сообщают о том, что Лорьента и Джоба Беллингема подписывать не будут.

Лацио ведет переговоры на счет таких игроков, как Джуканович, Фернандес-Пардо и Хамес Родригес. В нападение "бело-голубые" планируют подписать форварда греческого Панатинаикоса – Фотиса Иоаннидиса, или украинца Владислава Ваната.

Ходили слухи о том, что еще один клуб из Серии А хотел подписать Ваната, но Болонья обратила внимание на более опытного Романа Яремчука.

Ванат в Динамо

Владислав Ванат является воспитанником молодежной академии Динамо Киев. Дебютировал в составе киевлян в матче против Колоса, сменив на 82-й минуте Артема Беседина.

Контракт игрока со столичным клубом действителен до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ваната составляет 10 миллионов евро.

В футболке "бело-синих" Владислав сыграл 90 матчей забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.

Во вчерашнем матче против Партизана в рамках квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов, игрок провел 90 минут и отдал ассист на Александра Караваева.