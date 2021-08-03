Непобедимый украинец Сиренко проведет бой с российским ветераном Устиновым

Украинский тяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) 4 сентября проведет свой следующий поединок. Соперником украинца станет 44-летний боксер в супертяжелом весе Александр Устинов (36-4, 26 О).

Об этом сообщил исполнительный директор компании B1 Boxing Promotions Александр Подаваленко.

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Встреча состоится в Болгарии. Об этом уже сообщил Сиренко.

"В Болгарии 4 сентября буду отстаивать титул WBC Asia в бою против Устинова! Тренировочный кемп уже давно стартовал, так что набираю обороты!" – написал Сиренко в Инстаграме.

Предыдущий бой Сиренко

В Киеве 12 июня состоялся вечер бокса под эгидой В1 Boxing Promotions. Тогда Сиренко одержал свою 17 победу на профессиональном ринге.

Соперником украинца стал опытный 35-летний боксер Невфель Уата. Француз алжирского происхождения с ростом два метра не сумел дать достойный бой нашему бойцу.

Во втором раунде украинец дважды отправлял Уата в нокдаун. А уже в четвертом раунде француз упал третий раз, после чего судья остановил избиение. Рефери сигнализировал о досрочной победе Сиренко.