Позавидует даже Зидан: украинец поразил безумным финтом в чемпионате Польши – горячее видео

Владислав Кочергин показал эффектную технику во время ассиста в матче против Погони. Впрочем, этот гол не помог Ракуву одержать победу.

В чемпионате Польши состоялись матчи 15 тура Экстраклассы. Действующий чемпион Ракув встречался на выезде с соседями по таблице Погонью, пишет 24 канал.

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В составе гостей с первых минут появился украинский хавбек Владислав Кочергин. На 54-й минуте игрок помог Ракуву открыть счет во встрече.

Владиславу удался эффектный прием мяча в стиле Зидана. Получив в чужой площадке пас из глубины, Кочергин красиво исполнил "марсельскую дугу" и выкатил снаряд под удар Новака и тот не промахнулся.

Красивый финт от Кочергина:

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К сожалению, удержать преимущество гости не смогли и пропустили на 67-й минуте. Ничья покинула Ракув на четвертой строчке. "Красно-синие" отстают на шесть очков от лидера Шленска, но имеют матч в запасе.

Кстати, сам Кочергин стабильно играет в основе польского чемпиона. Украинец в этом сезоне наиграл уже 27 матчей, отличившись шестью голами и тремя ассистами.