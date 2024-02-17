Первое "золото" в истории Украины: Бухов одержал сенсационную победу на ЧМ по плаванью
В катарской Дохе продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. С сенсационным результатом завершился заплыв на 50 метров.
Украинский пловец Владислав Бухов выиграл “золото” на 50 метров вольным стилем. Это первая медаль высшего сорта в истории Украины на этой дистанции, пишет 24 Канал.
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Сенсационная победа Бухова
Владислав опередил действующего чемпиона и фаворита соревнований австралийца Камерона Макевея на 0,01 секунду, завершив дистанцию с результатом 21,44 секунды. Третьим финишировал британец Бенджамин Прауд, который отстал от Бухова на 0,09 секунды.
Это первая золотая медаль Украины на дистанцию 50 метров. Ранее наши пловцы не выигрывали медалей в этой дисциплине.
В целом это восьмое "золото" для Украины за все время выступлений на чемпионатах мира по плаванию.
Видео чемпионского выступления Владислава Бухова
Все золотые медали Украины на чемпионатах мира по плаванию
- Денис Силантьев (1998 год, 200 м, баттерфляй)
- Олег Лисогор (2001 год, 50 м, брассом)
- Яна Клочкова (2001 год, 400 м, вольный стиль)
- Яна Клочкова (2001 год, 400 м, комплексный стиль)
- Яна Клочкова (2003 год, 200 м, комплексный стиль)
- Яна Клочкова (2003 год, 400 м, комплексный стиль)
- Олег Лисогор (2007 год, 50 м, брассом)
- Владислав Бухов (2024 год, 50 м, вольный стиль)