Первое "золото" в истории Украины: Бухов одержал сенсационную победу на ЧМ по плаванью

В катарской Дохе продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. С сенсационным результатом завершился заплыв на 50 метров.

Украинский пловец Владислав Бухов выиграл “золото” на 50 метров вольным стилем. Это первая медаль высшего сорта в истории Украины на этой дистанции, пишет 24 Канал.

Читайте также Юбилейная медаль: сборная Украины завоевала "серебро" в артистическом плавании на ЧМ-2024

Сенсационная победа Бухова

Владислав опередил действующего чемпиона и фаворита соревнований австралийца Камерона Макевея на 0,01 секунду, завершив дистанцию с результатом 21,44 секунды. Третьим финишировал британец Бенджамин Прауд, который отстал от Бухова на 0,09 секунды.

Это первая золотая медаль Украины на дистанцию 50 метров. Ранее наши пловцы не выигрывали медалей в этой дисциплине.

В целом это восьмое "золото" для Украины за все время выступлений на чемпионатах мира по плаванию.

Видео чемпионского выступления Владислава Бухова

Все золотые медали Украины на чемпионатах мира по плаванию