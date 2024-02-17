Український плавець Владислав Бухов виграв "золото" на 50 метрів вільним стилем. Це перша медаль найвищого ґатунку в історії України на цій дистанції, пише 24 Канал.

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Сенсаційна перемога Бухова

Владислав випередив чинного чемпіона та фаворита змагань австралійця Камерона Макевея на 0,01 секунду, завершивши дистанцію з результатом 21,44 секунди. Третім фінішував британець Бенджамін Прауд, який відстав від Бухова на 0,09 секунди.

Це перша золота медаль України на дистанцію 50 метрів. Раніше наші плавці не вигравали медалей у цій дисципліні.

Загалом це восьме "золото" для України за весь час виступів на чемпіонатах світу з плавання.

Відео чемпіонського виступу Владислава Бухова

Всі золоті медалі України на чемпіонатах світу з плавання