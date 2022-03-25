Владимиру Кличко – 46: топ-бои боксера, драматические поражения и возвращение за рекордом

Владимир Кличко – это не только рекорды, титулы и множество побед. Это человек, благодаря которому за рубежом узнали об Украине после обретения ею независимости. До сих пор во многих иностранцев Украина ассоциируется именно с братьями Кличко.

Путь к славе

Кличко-младший впервые громко о себе заявил на Олимпийских играх в 1996 году. Владимир стал первым украинским олимпийским чемпионом в боксе. Наш боксер уверенно выиграл четыре поединка и одержал долгожданную золотую награду.

Стоит внимания Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Сразу после Олимпиады Кличко решил перейти в профессионалы. Кличко выбрал немецкое направление и, чтобы у иностранцев не возникало проблем с произношением его фамилии, начал появляться в ринге как "Доктор Стальной Молот".

Это прозвище закрепилось за Владимиром до конца его профессиональной карьеры. К слову, перспективный украинский боксер Виктор Выхрист также решил развивать карьеру на немецком ринге. Выхрист взял себе прозвище "Фауст".

Победная серия Кличко длилась целых 24 поединка. Причем каждый бой Кличко удалось завершить досрочно.

Свой первый большой титул в профессиональном боксе Кличко выиграл в 2001 году. Украинский боксер отомстил Крису Берду, который забрал титул WBO у Виталия Кличко. Берд одержал победу, так как Виталий получил травму.

Вторым большим поясом Владимира стал титул по версии WBA. Его Кличко выиграл в 2003 году, когда нокаутировал в первом раунде Фабио Эдуардо.

Кличко суждено было дважды драться с Бердом. Во втором поединке украинцу удалось стать еще и чемпионом мира по версии IBF.

Кличко – Питер

Таким образом, Владимир Кличко владел титулами WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring. Единственный пояс, который так никогда и не побывал в руках Владимира – это WBC. Этот пояс принадлежал Виталию Кличко!

Именно этот бой в 2005 году можно назвать переломным моментом в карьере Владимира. После поражений Корри Сандерсу и Лаймон Брюстеру украинца уже не считали столь грозным боксером. Ему пришлось доказывать обратное в бою с Самюэлем Питером.

Бой двух нокаутеров обещал подарить невероятную интригу. Так оно и было. Питер дважды отправил Кличко в нокдаун в 5 раунде и однажды в 10 трехминутке.

Поражение, наверное, поставило бы крест на амбициях Владимира. Но тогда он проявил чемпионский характер и выстоял. Кличко повернул бой в свою пользу и выиграл решением судей.

Кличко – Питер – видео первого боя

Кличко – Ибрагимов

После победы над Питером Кличко не чувствовал соперников и сложно было найти достойного соперника. Бросить вызов Владимиру в 2008 году решил чемпион WBO Султан Ибрагимов из России.

Значимость поединка сильно перевесила его сущность. Боксеры провели первый с 1999 года объединительный бой в тяжелом весе.

Титулы, которые стояли на кону, создали такое напряжение, что бой оказался довольно серым. Кличко прогнозируемо выиграл по очкам и завладел титулами IBF, IBO, WBO.

Кличко – Чагаев

Между Ибрагимовым и Русланом Чагаевым Кличко провел 2 боя против ветеранов бокса – Тони Томпсона и Хасима Рахмана. Оба боя Владимир выиграл нокаутом.

В 2009 году Кличко, к сожалению, не получил шанс добавить в свою коллекцию титул WBA, которым владел непобедимый на тот момент Руслан Чагаев. WBA отказалась санкционировать бой за титул, поэтому Владимиру придется возвращаться за поясом позже.

В лице Чагаева видели угрозу для Кличко, но на самом деле все было иначе. Владимир неожиданно продемонстрировал агрессивный бокс с самого начала.

Чагаев не знал, что делать со знаменитым джебом украинца. Бой получил столь односторонний характер, что после 9 раунда команда Чагаева остановила поединок.

Кличко – Хэй

В 2011 году Кличко наконец получил шанс объединить титулы в поединке о новом чемпиона WBA Дэвида Хэя.

Эпатажный британец самостоятельно раскрутил бой, угрожая обоим Кличко. Поединок Владимира с Хэем был самый ожидаемым в боксе. По уровню ожидаемости поединок, пожалуй, превосходит потенциальную встреча Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

Кличко провел поединок грамотно с тактической точки зрения. Владимир ликвидировал все козыри Хэя и спокойно довел поединок до победы решением судей.

Кличко – Поветкин

Тогда семья Кличко завладела всеми титулами в боксе, ведь Виталий Кличко удерживал пояс WBC. В руках Владимира были титулы IBF, IBO, WBO и WBA.

Поединка Кличко – Поветкин ждали долго, ведь это была встреча двух олимпийских чемпионов. Это примерно как встреча олимпийских чемпионов 2012 года – Александра Усика и Энтони Джошуа.



Кличко – Поветкин / Фото EPA

На тот момент Поветкин не знал вкуса поражений, поэтому никто не знал, чего ожидать от россиянина.

Однако Кличко быстро ответил на все вопросы. Бой в Москве проходил при полном доминировании Кличко. Украинский боксер деклассировал Поветкина, нанеся тому первое поражение.

Кличко – Джошуа

Пожалуй, самым зрелищным поединком в карьере Кличко стала встреча с британцем Энтони Джошуа в 2017 году. Именно после этого боя Владимир и решил завершить карьеру.

К чести Кличко следует сказать, что он согласился на бой против гораздо более молодого чемпиона мира. Владимир принял бой на территории соперника и это после простоя более чем в 2 года!

Очевидно, что эта победа для Джошуа будет наиболее значимой в его жизни. Оба бойца продемонстрировали свои лучшие качества и бокса в целом. В середине боя Кличко сумел не только подняться из нокдауна, но и отправил британца на канвас.

После тяжелого апперкота Джошуа в 11 раунде, видимо, не каждый боксер смог бы открыть глаза. Но Владимир встал и, как поверженный лев, хватался за свой последний шанс. К сожалению, жажды к победе не хватило. Джошуа победил ...

Многие люди из боксерской сообщества не любили Кличко-чемпиона. Мол, украинец скучно боксирует, а соперники – мешки. И жаль, что именно поражение раскрыло всем глаза, кем является Кличко …

Кличко – Джошуа видео боя

Драматические фиаско

Кроме поражения Джошуа, в пассиве Владимира еще 4 четыре неудачи. Со временем стало очевидно, что каждое поражение Кличко сумел превратить в победу. Владимир стал тем боксером, который научился пользоваться опытом.

Дебютное поражения Кличко потерпел 5 декабря 1998 года. Владимир впервые дрался в Украине. Соперником Кличко был американец Росс Пьюрити. Будучи абсолютным фаворитом, Кличко не справился с соперником и проиграл техническим нокаутом.

Эксперты называют 2 причины поражения. В частности, Владимир впервые дрался больше 8 раундов и не рассчитал силы. Вторая причина – Кличко психологически поколебало то, что он сражался на Родине. Украинец слишком переживал и горел желанием зрелищно выиграть противостояние.

В 2003 году Кличко потерпел одно из самых непонятных поражений. Владимир сенсационно проиграл южноафриканцу Корри Сандерсу. Кличко, вероятно, недооценил соперника и проиграл бой уже во 2 раунде.

Сандерс 4 раза отправлял Владимира на настил ринга, а после последнего падения в середине 2 раунда рефери остановил бой.

Третье поражение Кличко в 2004 году нанес Леймон Брюстер. Владимир легко начал поединок и даже отправил американца в нокдаун. Однако в конце 4 раунда Владимир пошел в обмен ударами с Леймоном.

Уже в 5 раунде Кличко начали покидать силы и заметно посвежевший Брюстер добивал украинца. Кличко, как мешок, упал на канвас под гонги и рефери остановил бой. Владимир выглядел слишком плохо ...

Видео решающего раунда в бою Кличко – Брюстер

Одно из самых громких поражений Кличко случилось в 2015 году. Поражение подарило миру бокса Тайсона Фьюри – цыганского барона, любителя кокаина, чемпиона мира, который владел всеми титулами в тяжелом весе.

Отметим, что в 2007 году боксеры встретились во второй раз и Кличко взял реванш!

В отличие от других поражений Кличко, в противостоянии с Фьюри словно не все еще сказано. Тайсон сумел залезть в голову Владимира и задеть его гордость. С первого взгляда дурачок Фьюри, который появлялся на официальных мероприятиях в костюмах супергероев, победил Кличко еще до поединка.

Создавалось впечатление, что Кличко снова недооценил своего соперника. Но неповоротливый Фьюри оказался достаточно проворным в ринге. Ему удалось обезвредить все сильные стороны Кличко и быть чуть более успешным в атаке.



Тайсон Фьюри / Фото Le Buzz

В довольно скучном поединке Тайсон выиграл решением судей. Хотя реванш и был объявлен официально, Тайсон избежал поединка. Чтобы не встречались с Кличко, британец даже завершил карьеру из-за психологических проблем.

Возвращение ради рекорда

После завершения карьеры Кличко появлялось много слухов, что боксер планирует возвращение. Сам Владимир якобы заявил, что больше не планирует боксировать. Но четкого "я больше не выйду в ринг" – не было.

В то же время Кличко говорил, что его интересуют рекорды. Боксер не конкретизировал, какие именно. Поэтому все додумали болельщики, эксперты и СМИ.

Конечно, есть один рекорд, который больше всего на слуху. Речь идет о рекорде Джорджа Формана, который в 45 лет и 9 месяцев стал самым возрастным чемпионом мира. Хочет ли Кличко его повторить или превзойти?

Пожалуй, Форман доказал, что в боксе нет ничего невозможно. Кому как не Кличко об этом знать. Однако, насколько реальным и необходимым является возвращение Владимира?

Во-первых, чтобы побить рекорд Формана, Владимиру придется ждать еще минимум 9 месяцев. То есть бой может состояться уже в 2022 году. Владимир вплотную приблизится к 46 летнему возрасту.

Да, форма Кличко на фото и видео выглядим безумно как на его возраст. Однако, что будет, когда Владимиру придется работать в ринге с более быстрыми и свежим оппонентом? И выдержит ли Кличко удары соперника?

Во-вторых, в условиях пандемии действующим спортсменам сложно организовать бой. У Тайсона Фьюри простой более года и до сих пор не известно, когда же будет бой с Энтони Джошуа. Так кто сказал, что Кличко удастся сразу найти удачное место и время для возвращения?

Наверное, заинтересованных в организации поединка найдется много. Но тут будет возникать вопрос, соглашаться ли Кличко на современные требования. В частности, бой на платной платформе или проведение поединка на Ближнем Востоке?



Владимир Кличко / Фото AP

И наконец соперник. Сейчас все титулы сосредоточили в руках все того же Фьюри и Джошуа. Если боксеры будут определять абсолютного чемпиона, то пояса сконцентрируются в одних руках.

Тогда Кличко придется встать в очередь за Александром Усиком – претендентом на титул WBO и Поветкиным с Диллиан Уайтом, которые определяют претендента на титул WBC.

Вместе с тем, кто сказал, что Фьюри и Джошуа захотят дать бой Владимиру? На Тайсона надеяться почти не имеет смысла, ведь сегодня он готов драться, а завтра уходит из бокса. Повторная встреча с Джошуа – может быть самоубийством для Кличко ...

Единственным вариантом может стать гипотетическое включение Кличко в вымышленный турнир претендентов, где будет определяться претендент на титул. Например, по версии WBA, где обязательного соперника для Джошуа пока не назначили ... Или же титулы рассредоточатся в разных руках. Но для этого нужно много "но" ... В конце концов, все ответы даст только время!