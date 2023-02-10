Россия все запятнает кровью, даже белый флаг, – Зеленский о "нейтральности" россиян в спорте

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам виртуального саммита министров спорта государств-партнеров. Один из главных вопросов – это недопуск россиян к международным турнирам.

Обращение Владимира Зеленского к участникам саммита министров спорта государств-партнеров состоялось 10 февраля 2023 года после того, как Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. На этот раз враг выпустил 65 ракет, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Именно с этого свое обращение и начал Владимир Зеленский.

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"Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, то вы знаете, какая бы национальная сборная взяла бы первое место. И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг – государственный триколор. Российские террористы используют разную символику", – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что россияне могут прибегнуть к уничтожению нормальной жизни вообще без какой-либо символики. Ведь именно так началась война России против Украины – с оккупации Крыма. Тогда российские солдаты были без всякой символики.

Поэтому я хочу спросить вас: если представители государства-террориста появятся на международных спортивных соревнованиях или Олимпийских играх, разве будет иметь значение, что они там без своей национальной символики? Одно только присутствие представителей государства-террориста – это манифестация насилия и беззакония,

– убежден Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что с начала войны в Украине от рук россиян погибли 228 спортсменов и тренеров. В России же спортсмены почти не выступают с осуждением войны. Есть только единичные случаи, которые сразу "угасают".

"Мы знаем, что многие российские атлеты связаны со спортивными клубами российской армии и силовых структур. В частности, спортсмены, претендовавшие на участие в чемпионатах и Олимпийских играх. Мы знаем, что многие российские спортсмены имеют военное или другое специальное звание. Мы знаем, что Россия пытается использовать для пропаганды войны любое внимание мира к россиянам. Если, не дай бог, олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны", – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что "террор и олимпизм – это две противоположности".

"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь мнимой нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь является страной, которая все запятнает кровью, даже белый флаг. Это нужно признать. И это надо признать, в частности, на уровне Международного олимпийского комитета. Честность нужна Международному олимпийскому комитету. Честность, которую он, к сожалению, потерял. Честность, которая поможет остановить российский террор и приблизить мир", – подытожил Владимир Зеленский.