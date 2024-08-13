На фронте погиб легендарный фанат Черноморца Владимир Крупский

С начала российской агрессии большинство футбольных ультрас взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, многие из них вернулись с поля боя на щите.

Очередной невосполнимой утратой стала гибель на передовой болельщика одесского Черноморца Владимира Крупского. Он был почетным фанатом команды со стажем.

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Будет болеть с небесных трибун за Черноморец

Пресс-служба "моряков" сообщила, что воин получил ранение, которое было несовместимо с жизнью. Это произошло во время выполнения боевого задания на южном направлении.

Невозможно представить жизнь фанатского движения Черноморца 2010-х годов и не вспомнить при этом Вову. В памяти каждого он останется яркой, харизматичной личностью, верным другом и надежным соратником,

– заявила Кристина Гончаренко, администратор группы Ultras Odessa.

Одесский Черноморец выразил соболезнования и отдал дань уважения погибшему воину. Следующий матч "моряки" посвятят своему преданному фанату.

"Поддержка и вера болельщиков важнейший фактор победы. Следующую победу клуб посвятит Владимиру Крупскому. Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Защитника Украины!" – говорится в сообщении

Редакция 24 Канала сочувствует семье и близким погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...