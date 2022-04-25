Владимир Кличко заявил о возможном возвращении на ринг после войны

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко рассказал о возможном возвращении в ринг. Он назвал условия, при которых это будет возможно.

Владимир Кличко: Не хочу обещать ничего грандиозного

Кличко-младший делает все возможное для скорейшей победы Украины. В частности, он доносит правдивую информацию о зверствах оккупантов всему миру.

К слову Даже на Пасху Путин не хочет мира в Украине, – Владимир Кличко

Владимир поздравил с победой Тайсона Фьюри, нокаутировавшего Диллиана Уайта в 6-м раунде. Ранее ходили слухи о возможном возвращении Кличко на ринг, сам боксер не отрицал эту информацию.

"Я рад, что Тайсон Фьюри победил. Мое возвращение в ринг? Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится", – сказал Кличко.

Если я буду в хорошей форме, кто знает? Возможно, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана,

– заявил Владимир.

Джордж Форман в возрасте 45 лет стал возрастным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Владимир последний бой провел в апреле 2017-го, досрочно проиграв Энтони Джошуа.