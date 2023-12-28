Помощь воинам ВСУ от легенды бокса: Владимир Кличко передал на фронт дроны и установки РЭБ

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко ни на миг не забывает о помощи украинским воинам. Очередная партия военного снаряжения от прославленного боксера отправилась на фронт.

Ежедневно наши военные на передовой нуждаются в дронах для борьбы с российскими захватчиками. Современные устройства играют немаловажную роль на фронте.

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Все для фронта

Новую партию заказанных дронов получили украинские военные от Владимира Кличко. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Мой брат Владимир передал сегодня 7 установок РЭБ нашим защитникам на восток Украины. И устройства уже отправились к бойцам на фронт. Также мы получили новую партию ранее заказанных дронов. 80 FPV и 8 квадрокоптеров Mavic 3 передадим четырем военным подразделениям на передовую на Донбасс,

– написал Виталий Кличко в инстаграмм.

Владимир Кличко передал помощь военным: смотрите видео

Отметим, что подобные дроны очень эффективно уничтожают врага, штурмующего украинские позиции. А средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) позволяют противодействовать вражеским летательным средствам.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко решительно осудил решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. По словам легенды бокса, "нейтральный" статус необходим, чтобы скрыть военные преступления.