Украинская юниорская команда снялась с соревнований в Италии из-за дикого решения IBA. На запрет выходить с флагом Украины отреагировал и эксчемпион мира по боксу.

На этой неделе в итальянском городе Монтезильвано стартовал чемпионат Европы по боксу среди юниоров и юниорок. В первый же день разразился громкий скандал.

По теме Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ из-за россиянина

Международная ассоциация бокса (IBA) заставила сборную Украины, в которую входит 13 парней и 13 девушек, выступать под нейтральным флагом. Все из-за "президента" ФБУ Владимира Продивуса.

Дело в том, что Министерство юстиции Украины не признает его председателем организации, считает президентом Кирилла Шевченко. На подобные действия отреагировал и эксчемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Честь нашего государства сегодня ограждают наши спортсмены. Российские члены руководства IBA и Владимир Продивус хотели вынудить их выйти с флагом IBA как нейтральную команду на чемпионате Европы. Они не побоялись ультиматумов и вышли с украинским флагом,

– написал в твиттере Кличко-младший.

История раскола в ФБУ

Еще в 2021 году в украинском боксе произошел раскол, когда 11 региональных организаций бойкотировали эти выборы из-за фальсификации в пользу Продивуса.

Тогда они решили провести свои выборы, где и избрали Кирилла Шевченко президентом. Однако IBA это не понравилось и они решили забанить ФБУ из-за вмешательства власти в спортивные дела. К слову, главой ИВА является россиянин умар кремлев.

Читайте также Какие люди воюют – такие поступки они и совершают, – Гвоздик о зверствах оккупантов на Харьковщине

При этом наши спортсмены отказались выступать под нейтральным флагом. Они вынесли сине-желтый стог и снялись с соревнований, упустив шансы на медали и призовые.