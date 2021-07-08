Владимир Кличко назвал один из важнейших боев в карьере: видео

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, Владимир Кличко поделился воспоминаниями о поединке против австралийца Алекса Леапаи, который состоялся в апреле 2014 года.

Несмотря на далеко не самое громкое имя соперника, украинец признался, что это противостояние было важным для него.

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По словам Кличко, он хотел подбодрить своих соотечественников, ведь на тот момент Украина оказалась в тяжелой политической ситуации и боролась за целостность своих территорий.

"Этот поединок был важным во многих аспектах в связи с вызовами в Украине. Мой брат был и продолжает находиться в эпицентре этих событий. Я хотел показать яркое выступление, чтобы поднять дух людей. Я также хочу выразить огромное уважение мистеру Леапаи", – отметил Владимир.

Владимир Кличко – Леапаи: что известно о бое

Владимир Кличко провел поединок против австралийца Алекса Леапаи в немецком Оберхаузене 27 апреля 2014 года. Бой закончился уверенной победой украинца.

Для Владимира этот поединок стал 65-м в профессиональным ринге и 62-м победным поединком. Леапаи проиграл свой 38-й бой.

С первого же раунда было очевидно полное преимущество Владимира. Леапаи, который и так значительно ниже украинца, пытался нагибаться и замахивался, чтобы бить по корпусу, но ему это не удавалось. Уже во втором раунде он оставил эту затею, а Кличко продолжил активно наносить точные удары: в основном, в голову и по лицу. Леапаи систематически их пропускал.

На пятом раунде Кличко отправил соперника в нокаут. Он упал один раз, поднялся и после нескольких ударов снова оказался на полу.

После боя в интервью Кличко сказал "Слава Украине!" и рассказал о том, что главное – чтобы не было войны и он гордится тем, что он украинец.

Владимир Кличко – Леапаи видео боя