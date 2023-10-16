Владимир Дворцов достиг дна. Бывший сборной отрекся всего украинского.

Владимир Дворцов поблагодарил оккупантов за организованный праздник в Мариуполе. Наставник может забыть все свои достижения.

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Договорился

Бывший тренер сборной Украины по боксу Владимир Дворцов решил "пуститься по берегу" в негативном значении. Коуч забыл о своем прошлом и бросился благодарить оккупантов. Дело в том, что те решили организовать "праздник бокса" в Мариуполе, который очень пришелся по душе Дворцову. Владимир отметил, что очень рад, что его пригласили на событие. Он отметил, что, несмотря на все происходящее (не назвав прямой причиной войну), бокс в Мариуполе развивается, а он, в свою очередь, всегда готов помочь с этим. Дворцов умудрился пожелать всем мира и здоровья, хотя и избрал сторону тех, кто несет обратное.

Федерация бокса Украины уже успела выступить с официальным заявлением: "Недавно в Мариуполе состоялся турнир, в котором приняли участие около 120 спортсменов из так называемой "ДНР". Владимир Дворцов, который, напомним, очень дружит с эксчельником ФБУ – Продивусом, посетил турнир, который проводился под флагами РФ. Федерация бокса Украины направит официальное обращение в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить Дворцова всех регалий в боксе, присвоенных ему в Украине".

Достижение предателя