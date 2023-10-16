Ждет судьба Тимощука: экстренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов за праздник в Мариуполе
Источник:ФБУ
Владимир Дворцов достиг дна. Бывший сборной отрекся всего украинского.
Владимир Дворцов поблагодарил оккупантов за организованный праздник в Мариуполе. Наставник может забыть все свои достижения.
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Договорился
Бывший тренер сборной Украины по боксу Владимир Дворцов решил "пуститься по берегу" в негативном значении. Коуч забыл о своем прошлом и бросился благодарить оккупантов. Дело в том, что те решили организовать "праздник бокса" в Мариуполе, который очень пришелся по душе Дворцову. Владимир отметил, что очень рад, что его пригласили на событие. Он отметил, что, несмотря на все происходящее (не назвав прямой причиной войну), бокс в Мариуполе развивается, а он, в свою очередь, всегда готов помочь с этим. Дворцов умудрился пожелать всем мира и здоровья, хотя и избрал сторону тех, кто несет обратное.
Федерация бокса Украины уже успела выступить с официальным заявлением: "Недавно в Мариуполе состоялся турнир, в котором приняли участие около 120 спортсменов из так называемой "ДНР". Владимир Дворцов, который, напомним, очень дружит с эксчельником ФБУ – Продивусом, посетил турнир, который проводился под флагами РФ. Федерация бокса Украины направит официальное обращение в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить Дворцова всех регалий в боксе, присвоенных ему в Украине".
Достижение предателя
- Владимир Дворцов – бывший украинский боксер, а затем – тренер и мастер спорта СССР (1978), заслуженный тренер Украины (1993).
- Родился в поселке городского типа Сартана, ныне – Мариупольского района Донецкой области.
- В 1990-1992 - тренер сборной команды СССР по боксу, а в 1993-1997 - старший тренер национальной сборной команды Украины по боксу.
- В 1996 году – главный тренер национальной сборной команды Украины по боксу к XXVI летним Олимпийским играм в Атланте (США).
- С 2000 года – основатель, главный тренер и директор Всеукраинской школы бокса "Звезды Украины" (Киев), с 2002 года – основатель спортивного клуба "Спартак-Подол" (Киев)
- Среди самых известных питомцев – Алексей Джунковский, Евгений Зыков, Олег Кудинов.