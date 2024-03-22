Стремительный успех Бражко в Динамо и его личная жизнь: что известно о дебютанте сборной Украины

Владимир Бражко добился значительного прогресса на протяжении последних трех лет. Полузащитник забронировал за собой место в основе Динамо, а теперь является главным кандидатом на замену Тарасу Степаненко в сборной Украины.

Сборная Украины удачно отыграла первый матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва совершила камбэк против Боснии и Герцеговины, выиграв 2:1 после первого пропущенного мяча.

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Запорожская школа опорников

Одним из героев встречи стал хавбек Динамо Владимир Бражко. Для опорного полузащитника это был дебютный матч за "сине-желтых", но 22-летний хавбек не подвел команду и отличился неуступчивым характером игры.

Владимир является уроженцем Запорожья и воспитанником местного Металлурга. Этот факт особенно интересен в контексте, что другие двое опорников сборной Украины Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук также выросли в этом городе и проходили школу Металлурга.

Дебют в Юношеской лиге УЕФА и аренда в Зарю

В 2016 году Бражко перебрался в академию Динамо, а через три года начал играть в составе команд U-19 и U-21. Дебют за юношей оказался для Владимира сверхуспешным. Динамо разгромило Бенфику в первом туре Юношеской лиги УЕФА 2021-2022, а сам полузащитник отметился голом с пенальти.

Тот сезон получился неполным из-за начала полномасштабной войны против России. Впрочем, в евротурнире Бражко удалось забить трижды в семи матчах. За взрослую команду он так и не дебютировал тогда, ведь летом 2022-го отправился в аренду в Заре.

Именно в луганском клубе Бражко громко заявил о себе как о топ-игроке УПЛ. В 29 матчах Владимир забил семь голов, а первый из них – как раз в ворота Динамо. Это помогло луганчанам выиграть со счетом 3:2. Заря же финишировала на третьем месте в чемпионате и обошла Динамо.

Видео гола в ворота Динамо – с 03:24:

Лидер Динамо и украинской молодежки

Летом 2023-го киевляне отозвали полузащитника из аренды накануне ухода Сидорчука в Вестерло. На этот раз Владимир закрепился в основе Динамо и уже имеет в своем активе три гола в 21 матче. Кроме того, из-за травм Буяльского и Ярмоленко на игру против Шахтера Бражко вышел с капитанской повязкой.

Многие эксперты пророчат Владимиру отъезд в топ-лигу в будущем. Ходили слухи, что итальянский Торино предлагал 4 миллиона евро за хавбека, но президент Динамо Игорь Суркис отклонил предложение. Также Бражко сватали в Жирону к Довбику и Цыганкову.

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Прекрасно игрок показал себя в молодежной команде Украины. Прошлым летом Владимир был основным игроком на Евро-2023, где наша команда U21 дошла до полуфинала и квалифицировалась на Олимпиаду.

Есть ли у Бражко девушка?

Также немало фанатов интересуются личной жизнью Бражко. В прошлом году появлялась информация об отношениях с 19-летней девушкой по имени Анна. Информации о ней немного, она занимается макияжем и прошла курсы бровиста.

Однако зимой Бражко сам признался в том, что его сердце свободно. Он рассказал, что девушки заваливают его сообщениями в инстаграм, поэтому среди украинских футболистов стало больше популярных холостяков.

Видео ответа Бражко о девушке: