В УАФ будет создан фонд, средства из которого будут идти на бонусные выплаты арбитрам. Оплата будет начисляться согласно рейтингу, который комитет арбитров будет составлять собственноручно по итогам сезона.

Читайте также Футбольное мародерство: у Кривбасса хотели "украсть" юных игроков после атаки россиян на Днепр

Кривбасс поддерживает бонусы арбитрам

Гендиректор криворожского клуба Владимир Баенко заявил, что они поддерживают премиальные выплаты судьям, но они готовы выделять средства со следующего сезона.

Мы должны понять, сбюджетировать это, а потом уже собрать средства. А не сначала собрать, а потом уже бюджетировать. Немножко наоборот сделать. Но мы поддерживаем обеими руками рейтинг, стимулирование арбитров официальное, чтобы мы собрали средства, лучший арбитр пусть зарабатывает на квартиру, на что угодно. Чтобы он понимал, что он может все это заработать чисто

– рассказал Баенко.

Он также добавил, что в этом сезоне они не хотят выделять средства, поскольку не знают, куда они пойдут, поэтому сначала необходимо сформировать бюджет, а потом просить деньги.

Справка. Сейчас Кривбасс занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 51 очко и отстает от Динамо на три балла.

Напомним, что следующий поединок в рамках 26-го тура УПЛ Кривбасс сыграет дома с Металлистом 1925. Матч состоится 28 апреля в 18:00.