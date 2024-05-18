"Больше всего обид было от детей из академии Шахтера": голкипер Динамо U-19 об инциденте на матче

В пятницу, 10 мая, состоялось юношеское Класичне между Шахтером и Динамо. Вячеслав Суркис прокомментировал скандал, который развернулся в конце матча.

В матче Динамо U-19 одолело молодежную команду Шахтера со счетом 1:2, однако в конце поединка возник конфликт. По окончании второго тайма на поле возникла стычка между игроками, которая едва не превратилась в драку, поскольку, по мнению "горняков", киевляне слишком активно праздновали победу. В частности стычка произошла и между тренерскими штабами команд.

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Комментарий Вячеслава Суркиса относительно инцидента

Голкипер Динамо U-19 отметил, что сначала все было хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое удаление из-за фола Кремчанина. После этого начались кричалки со стороны Шахтера.

Больше всего кричали не болельщики, а дети из академии U-13, U-14, U-15, которых привез Шахтер. Этому нет места в футболе. Они начали оскорблять мою семью, меня, некоторых игроков Динамо и сам клуб. Сначала это было адресовано конкретно мне, потом моему отцу, а потом всей моей семье. Я это слышал в течение последних 30-35 минут после того, как мы забили второй гол,

– рассказал Суркис-младший.

В частности он добавил, что те же дети из Шахтера впоследствии писали ему оскорбительные сообщения в соцсетях.

Сейчас молодежная команда Динамо захватила лидерство в турнирной таблице U-19, имея 67 баллов. Шахтер отстает на 2 очка.

Напомним, что 29-й тур юношеского первенства начнется 18 мая.