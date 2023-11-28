Можно вешать бутсы на гвоздь: форварда Диназа наказали за "удар Зидана" против арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о нападающем Диназе Вячеславе Шевченко. Во время календарного матча Первой лиги футболист применил силу к судье.

В начале ноября состоялся поединок в рамках 15-го тура Первой лиги между Горняк-Спорт и Диназом (2:0). Матч запомнился позорным поступком форварда вышгородской команды Вячеслава Шевченко, который решил повторить легендарный "удар Зидана"

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Заслуженное наказание от УАФ

Впрочем, КГК УАФ без лишних сантиментов строго наказал 38-летнего форварда. Футболист Диназа получил отстранение от участия в соревнованиях на 6 месяцев за применение физической силы к официальному лицу матча.

Таким образом, Шевченко будет отбывать дисквалификацию до завершения сезона. Его команда весной будет сражаться за сохранение места в Первой лиге. По результатам первой части чемпионата Диназ оказался в группе "выживания".

Напомним, что на 64-й минуте матча Горняк-Спорт – Диназ Шевченко получил от Василия Файды красную карточку. Это разозлило футболиста, который решил выяснить отношения с арбитром. Для этого форвард подбежал к судье и ударил его головой в грудь. Именно таким ударом легендарный Зинедин Зидан в финале ЧМ-2006 вырубил итальянского защитника Марко Матерацци. Кстати, после чемпионата мира француз повесил бутсы на гвоздь.