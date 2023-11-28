На початку листопада відбувся поєдинок в рамках 15-го туру Першої ліги між Гірник-Спорт та Діназом (2:0). Матч запам'ятався ганебним вчинком форварда вишгородської команди В’ячеслава Шевченка, який вирішив повторити легендарний "удар Зідана".

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Заслужене покарання від УАФ

Втім, КДК УАФ без зайвих сентиментів суворо покарав 38-річного форварда. Футболіст Діназа отримав відсторонення від участі у змаганнях на 6 місяців за застосування фізичної сили до офіційної особи матчу.

Таким чином, Шевченко буде відбувати дискваліфікацію до завершення сезону. Його команда навесні буде боротися за збереження місця в Першій лізі. За результатами першої частини чемпіонату Діназ опинився в групі "виживання".

Нагадаємо, що на 64-й хвилині матчу Гірник-Спорт – Діназ Шевченко отримав від Василя Файди червону картку. Це розлютило футболіста, який вирішив з'ясувати стосунки з арбітром. Для цього форвард підбіг до судді та вдарив його головою у груди. Саме таким ударом легендарний Зінедін Зідан у фіналі ЧС-2006 вирубив італійського захисника Марко Матерацці. До речі, після чемпіонату світу француз повісив бутси на цвях.