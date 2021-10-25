"Виват король": Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками Динамо – видео
25 октября 2021 , 07:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Одиозный украинский футболист Артем Милевский, который в сентябре объявил о завершении спортивной карьеры, прошел круг почета на НСК "Олимпийский" перед матчем 12-го тура чемпионата Украины Динамо – Днепр-1 (2:0).
Милевский прошел по всей чаше стадиона и пожал руки фанатам. Отметим, что во время прощания на стадионе играла песня "Виват Король", созданная специально для торжественного ухода из футбола Олега Блохина в 1989 году.
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Некоторым фанатам Милевский не отказал и в селфи, не сдерживая слез.
Видео эмоционального прощания Милевского
Милевский завершил карьеру: что известно
- В середине сентября Артем Милевский официально объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом в профессиональной карьере нападающего был Закарпатский Минай.
- Славу Милевский снискал именно в Динамо. В составе "бело-синих" игрок трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок страны и трижды – Суперкубок Украины.
- Футболист выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынскую Конкордию, российское Тосно, белорусское Динамо Минск и Динамо Брест, венгерскую Кишварда.
- В составе сборной Украины футболист провел 50 матчей и забил 8 голов. Играл за "сине-желтых" на ЧМ-2006 и Евро-2012.