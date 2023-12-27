Тигр на поле: Барселона помпезно анонсировала трансфер многомиллионного новичка – видео
Источник:официальный сайт Барселоны
В среду, 27 декабря, каталонская Барселона рассказала о приезде талантливого новичка. Витор Роке подпишет долгосрочный контракт с испанским грандом.
18-летний бразильский нападающий уже прибыл в Каталонию, где 3 января 2024 года будет официально представлен в статусе новичка Барселоны. Сообщается, что Витор Роке подпишет контракт с "блаугранасом" к сезону-2030/2031.
Вот так Гимн Украины тогда бы уже исполнил на стадионе, – Ракицкий признался, ждет ли возвращение в сборную
Пафосный анонс новичка
Клаусула за футболиста Атлетико Паранаэнсе составляет космические 500 миллионов евро.
Ветер уже даже успел побывать в раздевалке, получить именной шкафчик и сделать несколько фотографий для клубных соцсетей с видом на город.
Каталонский клуб эффектно анонсировал появление нового футболиста. Пресс-служба Барселоны выложила видео с тигром, гуляющим по футбольному полю. Таким видео они намекнули на приезд Роке, у которого прозвище "Тигренью".
Барселона анонсировала приход новичка: смотрите видео с тигром на поле
Интересно, что у Роке был контракт с бразильским клубом до конца мая 2027-го года.
Что известно о новичке Барселоны Витора Роке
- 18-летний бразильский футболист, выступающий на позиции форварда. Может сыграть на позиции вингера.
- До этого перехода выступал исключительно в родной стране и играл в структуре Крузейро (16 матчей за первую команду, 6 голов).
- В сезоне-2022/2023 отыграл 45 поединков, в которых наколотил 21 мяч и отдал 8 ассистов. Также в его пассиве 7 желтых карточек.
- 25 марта 2023 года дебютировал за главную команду сборной Бразилии. В матче против Марокко получил 25 игровых минут, а "селесао" неожиданно проиграли сопернику 2:1.