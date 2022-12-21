Худшая форма сексизма, – Волочай раскритиковал выбор женщин-ведущих в футболе

Известный комментатор Виталий Волочай рассказал о самых зашкварных историях в украинском спорте. Журналист вспомнил историю с одной из сестер Семеренко и заговорил о женщинах-ведущих в футбольном мире.

Представитель СМИ вспомнил историю, когда одна из сестер Семеренко отказалась давать интервью украинскому журналисту в флеш-зоне. Она аргументировала свой отказ тем, что у него нет настроения на общение с журналистами после гонки.

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Волочай уверен, что украинский спорт отстает на 20 лет с точки зрения работы медиа, телевидения от других стран: "Не понимаю, почему это стоит на мертвой точке. Каждый может увидеть, как работает Match of the day на BBC или студия на американском ТВ - просто смотришь и копируешь. Н*хр*на не надо делать – только плазма, и человек, разбирающийся в тактике, два человека, которые говорят о футболе. Хотя бы доска с магнитами, что-нибудь".

Волочай: Это какое-то такое издевательство, как по мне

Также комментатор подверг критике телеканалы, которые берут на аналитическую студию ведущих, которые вообще не понимают в футболе и спорте.

Что у нас? Давайте найдем подставку под микрофон, найдем ее на конкурсе "Мисс Хмельницкий" или еще где-то, она не должна ничего знать о футболе... Это какое-то такое издевательство, мне кажется, это самая худшая форма сексизма, когда ставят девушек в эфир, которые вообще ничего «не рубят» в футболе. Давайте еще позовем бывшего футболиста, которых 2 слов связать не может и говорит по-русски, и у него одна фраза: "Уэльс играет в классический британский футбол". Ты, быть, серьезно? Такого никогда в истории не было,

– сказал Волочай.

Известный комментатор поделился своими будущими планами: "Нужно когда-нибудь сделать свой спортивный канал... Хорошая идея, которая сейчас в голову мне пришла".

– журналист, занимающийся комментированием с 2008 года. За свою карьеру успел поработать на прямых трансляциях футбола, баскетбола и тенниса. На "Суспільному" комментировал Летние и Зимние Олимпийские игры, а также соревнования по легкой атлетике.

Отметим, что в украинском комментировании одна женщина, это 30-летняя Галина Виниченко. Девушка является спортивным комментатором "Суспільного", впервые прокомментировавшим футбол по радио. Виниченко работала на футбольном Евро-2020 на Радио Луч, женский чемпионат Европы-2022 по футболу, а также работала на Летних и Зимних Олимпийских играх в телеэфире "Суспільного".