Миколенко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

Защитник Эвертона Виталий Миколенко очень надежно отыграл матч против Вест Хэма. Аналитики портала WhoScored высоко оценили вклад украинца в победу "ирисок".

В матче 10-го тура АПЛ Эвертон Виталия Миколенко на выезде минимально обыграл Вест Хэм со счетом 1:0. В составе "ирисок" весь матч отыграл украинский легионер Виталий Миколенко.

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Заслуженное отличие Миколенко

Левый фулбек Эвертона совершил минимум ошибок и надежно сыграл в защите. Это помогло "ирискам" сохранить ворота "сухими" и привезти из Лондона 3 очка.

Портал WhoScored выставил Миколенко оценку 7,85. Это позволило Виталию попасть в команду недели 10 тура АПЛ.

Команда недели в АПЛ / twitter.com/WhoScored

Благодаря победе над "молотобойцами" Эвертон поднялся на 15 место АПЛ. Расстояние от зоны вылета составляет 5 баллов.

Напомним, что из-за травмы Миколенко пропустил старт сезона. Украинский защитник появился в составе Эвертона только в матче 5-го тура против Арсенала (0:1). В текущем чемпионате Миколенко сыграл уже 6 матчей, а еще два поединка в Кубке лиги.